Stato di preallerta in Sicilia: temperature roventi da domenica e fino al 13 agosto

Avviso straordinario di Protezione civile per rischio incendi e ondate di calore in Sicilia emesso dal Dipartimento regionale di Protezione civile.

Nell'Isola è previsto a partire da domenica l'aumento delle temperature con le massime sopra i 40° e ancora in aumento intorno a 45° per mercoledì 11 agosto; massime oltre le medie stagionali; minime sopra i 30 gradi a causa della presenza di aria calda in quota, proveniente dal nord Africa.

Da qui l'invito rivolto a tutti i Sindaci ad attivare urgentemente le procedure previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per il rischio incendi e per le ondate di calore; alle Asp di adottare le misure di prevenzione per il rischio ondate di calore, valutando anche di sospendere nelle ore più calde della giornata (dalle 11/12 alle 19/20) le operazioni negli Hub vaccinali e nelle Aree Covid-test.

Allertate al contempo tutte le organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Alle Prefettura viene chiesto di intensificare le attività di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia soprattutto negli orari pomeridiani per prevenire possibili incendi di natura dolosa.