Siracusa, il Partito Democratico ritira l'appoggio alla giunta Italia

Il Partito Democratico di Siracusa decide di chiudere il rapporto con la giunta comunale guidata da Francesco Italia e lo fa con il voto quasi unanime (un solo voto contrario: quello di tanino Firenze) della Direzione cittadina del partito, convocata ieri pomeriggio.

Una decisione che era nell'aria e che dà seguito alle prese di posizione delle settimane scorse sia del segretario provinciale, Salvo Adorno, che aveva chiaramente sentenziato: "Vedo un deficit politico, amministrativo e programmatico che mi porta a ritenere chiuso il rapporto tra Pd e Amministrazione”, ma anche del segretario cittadino, Santino Romano e del vicesegretario provinciale, Glenda Raiti che hanno entrambi posto la necessità “di trovare un’alternativa credibile per dare dignità alla città".

A nulla è valso dunque il tentativo del primo cittadino di ricucire i rapporti politici per un "Patto di fine legislatura" e che, pur non volendo entrare nel dibattito interno al Pd, aveva espresso l'auspicio di una soluzione unitaria.

La decisione del Pd fa il paio con quella di Italia Viva: i partiti si sono quindi tirati fuori e al sindaco resta l'appoggio di Fabio Granata e di Lealtà e Condivisione.

Resta adesso da capire cosa faranno i due assessori Coppa e Buccheri, che, almeno in teoria appartengono al Partito Democratico anche se non sono mai stati indicati dal Pd: in teoria appunto dovrebbero dimettersi così come hanno fatto i loro colleghi di Italia Viva, in pratica potrebbero decidere di continuare la loro esperienza in giunta a titolo personale.