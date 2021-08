Estate priolese, musica e teatro: gli appuntamenti

Proseguono gli appuntamenti inseriti nel calendario dell’Estate Priolese 2021.

Questa sera, alle 21, in piazza Vittime del Femminicidio, Festival della Canzone e Karaoke, con Carmarì animazione.

Domenica 8 agosto, alle 21, in piazza dell’Autonomia Comunale, commedia brillante in due atti dal titolo “Don: un Fidanzato per due Figlie”, portato in scena dalla compagnia Teatro Stabile di Augusta.

Obbligatoria la prenotazione del posto a sedere, telefonando in ore d’ufficio al numero 0931 779336. Necessario esibire all’ingresso il “green pass” o un certificato attestante l’esecuzione di un tampone nelle 48 ore precedenti.