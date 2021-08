Siracusa, un Punto per l'esecuzione di tamponi rapidi al parco della Neapolis

Da stasera, con l'entrata in vigore del Green Pass, per favorire l’accesso al Parco Archeologico Neapolis l'Aso di Siracusa ha predisposto un Punto di Esecuzione Tamponi rapidi in prossimità dello sportello ticket del Parco.

L’attività sarà garantita da personale medico e infermieristico collaborato da volontari della Croce Rossa e della Protezione civile comunale.

Questa sera la postazione sarà attiva dalle 18,30 alle 21,30, da domani nella fascia oraria di maggiore afflusso dei visitatori dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

“Abbiamo voluto venire incontro a quanti ancora non vaccinati o comunque non ancora dotati di green pass – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – consentendo comunque la fruizione dei siti archeologici. Il nostro impegno è che tutti i cittadini possano trovare la giusta opportunità di vaccinarsi contro il covid-19, anche in forma straordinaria sino alle ore notturne nelle piazze, nei centri commerciali, nei borghi marinari, nei Teatri”.