Tokio 2020, l'avolese Luigi Busà campione olimpico nel kumite -75 kg

Il karateka avolese Luigi Busà campione olimpico nel kumite - 75 kg. Busà in finale ha sconfitto l'azero Rafael Aghayev. In semifinale aveva battuto l'ucraino Stanislav Horuna.

Per l'Italia è il nono oro a Tokyo 2020.

Classe ’87, atleta del Centro Sportivo Carabinieri e simbolo del karate azzurro, Busà è già stato due volte campione del mondo di kumite/combattimento (2006, 2012) e cinque volte campione europeo.

Busà si è qualificato ai Giochi Olimpici di Tokyo il 28 febbraio 2020 a Salisburgo con due gare di anticipo.

Per Luigi Busà è stata la sua prima volta ai Giochi Olimpici come per il karate che ha debuttato a Tokio insieme a surf, skateboard, arrampicata e baseball/softball.