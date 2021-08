Green Pass, Gentile (Cna) ai colleghi ristoratori: "Installate l'App ufficiale"

“Entrano ufficialmente in vigore oggi le limitazioni legate al Green Pass, uno strumento che, per quanto destinato a provocare qualche disagio organizzativo, resta al momento l’unica soluzione per evitare ulteriori problemi agli imprenditori già vittime di una crisi senza precedenti”.

Così interviene Stefano Gentile, presidente del comparto ristorazione di Cna Siracusa.

“Tuttavia, i sacrifici sono sopportabili a patto che venga chiarito, una volta per tutte, che in nessun caso potranno essere riproposte le chiusure improvvise e indiscriminate avvenute nel corso delle prime ondate pandemiche – prosegue Stefano Gentile – a prescindere dalle colorazioni che assumeranno in futuro le regioni”.

Da qui il suggerimento lanciato agli imprenditori ad installare l’App ufficiale VerificaC19, completamente anonima e poi il consiglio per tutti a proseguire nelle vaccinazioni: E' l’unica arma a nostra disposizione - conclude Gentile - per riuscire a sconfiggere il Covid”.