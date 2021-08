Incendio sui monti Iblei: denunciato un imprenditore siracusano

E' stato individuato e denunciato l'auto dell'incendio ha mandato in fumo circa 5 ettari di macchia mediterranea e ha messo in pericolo almeno 5 abitazioni sui monti Iblei.

Questa la ricostruzione dei Carabinieri al termine delle indagini: il rogo è divampato verso l’ora di pranzo ed è stato spento solo dopo 6 ore di intenso lavoro portato a termine da mezzi aerei e terrestri. il giorno dopo i militari hanno ripercorso a ritroso l'aerea interessata dalle fiamme risalendo al punto di origine individuato in un frutteto riconducibile ad un imprenditore siracusano.

Sarebbe stato proprio il proprietario del campo l’autore del vasto incendio: l’uomo, infatti, dopo aver raccolto in diversi punti del suo terreno mucchi di sfalci di potatura, ha pensato bene di utilizzare le fiamme per disfarsene anziché versarli negli appositi compattatori. Verso ora di pranzo l’uomo avrebbe però lasciato che gli ultimi focolai finissero per lui il lavoro e si è recato a casa per pranzare.

Le fiamme libere, alimentate dal forte vento di libeccio, hanno però aggredito la collina generando un grave danno ambientale nonché economico.