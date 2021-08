Siracusa, sequestrate 8 dosi di cocaina e 2 di crack in via Santi Amato

Dosi di crack e cocaina rinvenute da agenti delle Volanti in via Santi Amato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto della vendita

e del consumo di sostanze stupefacenti nelle piazze dello spaccio siracusano. Per la precisione sono state trovate e sequestrate 8 dosi di crack e due di cocaina.

Nell’ambito dei controlli, sempre in Via Santi Amato, un 26enne, sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato denunciato per aver violato gli obblighi cui è sottoposto.