Siracusa, cittadino nigeriano dà in escandescenze: sottoposto a tso

E' stato sottoposto a Tso un cittadino nigeriano di 32 anni che ieri mattina sul ponte Umbertino ha ripetutamente disturbato i passanti.

Lo straniero, già noto per analoghi comportamenti, prima dell’arrivo dei poliziotti, ha scagliato in mare una transenna, ha rovistato nei cestini dell'immondizia e riversato in strada il contenuto e ha espletato in pubblico i suoi bisogni fisici.

L’uomo, alla vista degli agenti, è salito su una panchina, saltellando e urlando frasi senza senso. Sul posto è stata chiamata ad intervenire un’ambulanza che ha accompagnato il 32enne in ospedale.