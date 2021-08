Tenta di rubare fili di rame dall'illuminazione pubblica e rimane folgorato: 30enne in prognosi riservata

Tentato furto di fili di rame nel primo pomeriggio di ieri in piazza Sgarlata, a Siracusa.

Qualcosa, però, è andata male, però, visto che uno dei due giovani che armeggiavano in un pozzetto dell'illuminazione pubblica è rimasto folgorato da una scarica elettrica.

I poliziotti, dopo i primi accertamenti, hanno ricostruito la vicenda: mentre uno dei due, toccati i fili dell’alta tensione, è rimasto folgorato, il complice è fuggito Trasportato in ospedale, il ferito, un siracusano di 30 anni, è stato ricoverato in prognosi riservata.

In corso ulteriori indagini per fare piena luce sull’accaduto.