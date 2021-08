Tonno rosso, chiusa il 4 agosto la campagna di pesca sportiva

Dalle 8 del 4 agosto scorso è stata disposta l’interruzione immediata delle catture di tonno rosso per il settore della pesca sportiva/ricreativa per il 2021.

La chiusura è stata disposta con apposito decreto dalla Direzione generale della pesca marittima del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in attuazione della normativa comunitaria, a seguito dell’esaurimento del contingente assegnato alla pesca non professionale.

E’ quindi vietato pescare, detenere e sbarcare esemplari di tonno rosso, tranne che per le imbarcazioni autorizzate di proseguire l’attività fino al 31 dicembre 2021, esclusivamente con la tecnica del “catch and release”.

Previste sanzioni per chi viola il decreto.