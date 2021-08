Da oggi scatta l'obbligo del Green Pass: ecco tutte le nuove regole

Scatta da oggi, 6 agosto, l'obbligo del green pass obbligatorio per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar.

La certificazione verde anche è necessaria anche per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei e altri istituti e luoghi di cultura; piscine, palestre, centri benessere - compresi quelli collocati all'interno di strutture ricettive - al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi e le attività di ristorazione; sale gioco, scommesse, bingo e casinò; concorsi pubblici.

Rimangono senza obbligo di green pass le chiese e gli oratori.

COME SI OTTIENE IL GREENPASS

Viene rilasciato dopo la prima dose di vaccino (dopo 15 giorni dalla somministrazione ) o a conclusione del ciclo vaccinale e quindi dopo la seconda dose, (valido 9 mesi), con il certificato di guarigione dal Covid (valido 6 mesi), con l'esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.

L'obbligo di avere il green pass non riguarda coloro che hanno meno di 12 anni e coloro che "sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute" sono esenti dalla vaccinazione.

RISTORANTI E BAR - Il certificato servirà per le consumazioni al tavolo al chiuso in ristoranti e bar; non sarà invece necessario per il servizio al bancone. Spetta ai titolari degli esercizi controllare il pass, attraverso 'Verifica C19', la app ufficiale del ministero della Salute. Controlli che, ovviamente, potranno esser svolti anche dalle forze di polizia.

CINEMA E TEATRI

Obbligo di Green pass per cinema e teatri, ma aumenta il numero di spettatori ammessi. In zona gialla si entrerà con Green pass, mascherina e distanziamento, ma gli spettatori potranno salire all'aperto dagli attuali 1000 a un massimo di 2500 e al chiuso da 500 a 1000. Mentre in zona bianca, dove ora sono fissati limiti di capienza, viene fissato un tetto all'aperto di 5000 persone e al chiuso di 2500 persone.

SPORT

Per gli eventi e le competizioni sportive in zona bianca la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

SANZIONI

Per chi viola le regole o non effettua i controlli è prevista una sanzione da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Se le violazioni si ripetono in 3 giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Ieri, intanto, il governo ha approvato il nuovo decreto che rende obbligatorio l’uso del green pass per scuola, università e trasporti a lunga percorrenza.

SCUOLA E UNIVERSITA'

L'obbligo della certificazione riguarda prof, personale non docente e studenti universitari. Se docenti e personale scolastico non esibiscono il Pass soono soggetti a sanzioni. il mancato rispetto delle disposizioni è considerata "assenza ingiustificata" e dopo 5 giorni il rapporto di lavoro "è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento".

Ribadito nelle scuole il rispetto del distanziamento e l'uso della mascherina. I governatori potranno disporre la Dad solo per "specifiche aree del territorio o per singoli istituti... esclusivamente in zona rossa o arancione» e «in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica".

TAMPONI

Per favorire il rientro a scuola, il Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo ha siglato il protocollo d’intesa con le farmacie per i tamponi antigenici a prezzi calmierati: i giovani da 12 a 18 anni pagheranno 8 euro, gli over 18 invece 15.

TRASPORTI

Obbligo del green pass per i trasporti a lunga percorrenza, che scatta dal primo settembre. Dovrà essere esibito per salire sugli aerei, sulle navi e sui traghetti, sui treni ad Alta velocità e sugli Intercity e anche sugli autobus di linea che collegano regioni diverse o quelli a noleggio con conducente. Ad effettuare i controlli saranno i gestori dei servizi e chi sarà trovato senza il pass avrà una sanzione da 400 a mille euro. Nessun obbligo, invece, per i collegamenti con le isole minori e per lo Stretto di Messina, per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per bus e treni regionali. Sia per la lunga percorrenza sia per il trasporto pubblico locale la capienza salirà dal 50 all’80 per cento, sia in zona bianca che in zona gialla.

QUARANTENA PER VACCINATI

Chi ha completato il ciclo vaccinale ed entra in contatto con un positivo al Covid: dovrà rimanere in isolamento non più 10 giorni ma sette, al termine dei quali dovrà fare un tampone.