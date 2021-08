Il deputato regionale Giovanni Cafeo lascia Italia Viva e passa alla Lega: l'annuncio ufficiale di Matteo Salvini

Si allarga la rappresentanza della Lega in Sicilia, soprattutto a spese di Italia Viva: Matteo Salvini annuncia infatti l’ingresso tra le file leghiste del parlamentare siracusano Giovanni Cafeo, oltre che della senatrice Valeria Sudano e dell'altro deputato regionale Luca Sammartino. Tutti e e tre eletti col Pd, poi passati nel partito di Matteo Renzi e ora passati al Carroccio leghista.

La notizia del passaggio di Cafeo era tra i rumors politici che circolavano con grande insistenza in questi giorni e oggi è arrivata l'ufficialità.

Nel gruppo Lega dell’Ars entrano anche Carmelo Pullara (area centrodestra) e Marianna Caronia (Palermo) eletta in Fi e già transitata nel gruppo della Lega“.

"A queste adesioni – assicura Salvini – ne seguiranno altre nei prossimi giorni, anche da parte di molti sindaci e amministratori in tutte le province, che si andranno ad aggiungere agli oltre 300 amministratori leghisti già al lavoro da tempo. Tornerò con gioia in Sicilia sia in questo mese di agosto che a settembre, in occasione della ripresa dei lavori dell’Ars, per presentare sia la nuova squadra della Lega, che passa da 3 a 7 componenti. Sono personalmente già al lavoro - conclude - per candidature e squadre vincenti sia per le amministrative di ottobre che per le prossime comunali del 2022”.