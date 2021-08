Incendi sulle Madonie: in azione i canadair

Oltre 40 incendi nella notte nel Palermitano: colpita la zona delle Madonie, dove sono entrati in azione anche i canadair.

Colpiti i centri di Geraci Siculo, San Mauro Castelverde e Scillato. Altre criticità nelle zone di Partinico, Balestrate e Campofiorito.

Sempre in Sicilia, a Lipari, un incendio ha distrutto 30 ettari di macchia mediterranea a Quattropani. Roghi anche nelle aree di Aria Morta e Costa D'Agosto. Evacuata una casa e altre danneggiate messe in sicurezza.

Per gli incendi sulle Eolie dolo non escluso.