Priolo, Democrazia partecipata: i cittadini scelgono "“R”…Estate al Mare, Sport per Tutti"

Con 430 preferenze, il progetto “R”…Estate al Mare, Sport per Tutti, è stato il più votato di Democrazia Partecipata a Priolo.

Sono stati 1008 i cittadini che hanno espresso il loro voto. Al secondo posto, con 256 preferenze, si è classificato il progetto “Priolo Cardioprotetto”; terzo “FarmLab, la Scuola del Futuro”, con 130 voti; quarto il progetto “Apprendere Serenemante si può”, con 90 preferenze; 83 voti per “I Giganti di Thapsos”; ultimo, con 19 preferenze, il progetto “Mamme e Papà non più soli”. Il voto è stato espresso attraverso il sito istituzionale del Comune di Priolo Gargallo, dal 2 al 4 agosto.

Proprio su indicazione dei cittadini, il progetto più votato sarà realizzato dall’amministrazione comunale. “R”Estate al Mare, Sport per Tutti, prevede la partecipazione gratuita a corsi di windsurf/vela, surf, yoga, nuoto, functional training, summer vibes, con istruttori qualificati. Questi gli obiettivi: inclusione e aggregazione, benessere psico-fisico, valorizzazione e promozione del litorale.

Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco e assessore al Bilancio, Maria Grazia Pulvirenti e dal sindaco Pippo Gianni per l’ampia partecipazione “ad una consultazione - ha commentato - che ha dato la possibilità ai cittadini di incidere sull’attività amministrativa. Ci impegneremo a reperire le risorse necessarie per finanziare ulteriori e meritevoli progetti".