Noto, gruppo di delfini al largo di Calabernardo

Un gruppo di delfini immortalato da uno scatto al largo di Calabernardo, nota frazione balneare di Noto.

Uno spettacolo inaspettato per chi in quel momento si trovata in quel tratto di mare.

E i delfini, incuranti della presenza umana, hanno continuato a nuotare e saltare di tanto in tanto, da giocherelloni quali sono in un bellissimo mare trasparente e turchese con il litorale netino sullo sfondo.