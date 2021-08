Siracusa, controllo del territorio: un arresto e 2 denunce

Un arresto e due denunce: questo il bilancio di un servizio di controllo del territorio della Polizia a Siracusa.

Un giovane di 22 anni, già sottoposto ai domiciliari, è stato arrestato perché trovato all’esterno della propria abitazione mentre aveva un alterco con un condomino. Gli agenti lo hanno, anche, denunciato per minacce e per possesso di un coltello a serramanico.

Inoltre, all’una di notte, in Viale Santa Panagia, un giovane di 18 anni sorpreso alla guida di un motociclo senza la necessaria patente.

Infine alle 4 di questa mattina in viale Epipoli, un’auto a forte velocità tentava di eludere il posto di controllo: la vettura è stata bloccata e il conducente, un uomo di 40 anni, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza oltre ad essere sanzionato per aver commesso varie violazioni al codice della strada (mancanza della copertura assicurativa, eccesso di velocità e non aver ottemperato all’alt polizia).