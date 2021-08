Marina di Priolo, intervento di restyling dei servizi igienici

Interventi di restlyng per i servizi igienici di Marina di Priolo.

“Per dare il via alla stagione balneare - commenta il sindaco Pippo Gianni - ci siamo attivati con una cooperativa di tipo B, per garantire, con l’iniziativa “Giardino del Mare”, la manutenzione del verde e la pulizia dei bagni, un servizio importante sia per le attività commerciali sia per i fruitori della nostra bellissima spiaggia”.

“Insieme all’assessore Giarratana, dietro input del sindaco Gianni - dice Tonino Margagliotti, assessore ai Lavori Pubblici - abbiamo pensato di procedere con un restyling dei bagni, innanzitutto passando un fondo di vernice per una pulizia generale e poi di coinvolgere le cooperative, facendo realizzare ai ragazzi questi bellissimi disegni”.

“Auspichiamo - aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali, Diego Giarratana - di portare a termine altri progetti insieme a questi ragazzi. L’iniziativa è stata realizzata con il solo costo dei materiali. Si tratta di un’importante forma di collaborazione e di un segno di grande civiltà”.