Rosolini, deve scontare 2 anni e 7 mesi: 26enne finisce in carcere

Deve scontare 2 anni e 7 mesi di reclusione per aver commesso, da minorenne, diversi reati, tra cui resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione.

Si tratta di un libico di 26 anni che è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Rosolini, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.

Il giovane è stato trasferito nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa.