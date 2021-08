Canoa velocità, Samuele Burgo saluta Tokio con un 3° posto nella finale B del K2 1000

E' stata un'esperienza esaltante quella che il siracusano Samuele Burgo ha vissuto alle Olimpiadi di Tokio, ottenendo il 9° posto assoluto ( primo nella finale B) nel K1 1000 e l'11° posto (il terzo nella finale B) del K2 1000 in coppia con Luca Beccaro.

Il giovane atleta, alla sua prima esperienza ai giochi olimpici, ha tenuto incollati in piena notte per 4 giorni tanti siracusani alla tv per seguire le sue gare e alla fine il bilancio può essere considerato positivo anche perché Burgo ha ancora tanti margini di crescita.

Le ultime due gare questa notte: in semifinale Burgo e Beccaro sono arrivati quinti in 3:20.591. Per loro la finale B che hanno chiuso al terzo posto.

Sui social il lungo post della sorella di Samuele, Irene: "I miei genitori ed io siamo orgogliosi e onorati di avere un figlio ed un fratello come Samuele Burgo. Non sarebbero necessari nemmeno mille aggettivi per descrivere la sua bontà d’animo e la sua superiorità agonistica in gara. Un campione sempre in crescita che giorno dopo giorno ci regala nuove grandi emozioni".

Dopo i ringraziamenti a quanti in queste giornate hanno supportato con il loro tifo Samuele e la famiglia, un pensiero affettuoso va a Luca Beccaro: "Luca, un campione formidabile che è stato la spalla di Samuele in questi ultimi due anni, quel Luca che ho conosciuto nel 2014 ad un raduno junior ma mai avrei pensato che dopo sette anni avrebbe gareggiato ad un Olimpiade in K2 con mio fratello.

A questi due ragazzi splendidi va il mio inchino, solo loro sanno quello che hanno passato in questi ultimi mesi e sì… forse tornerete a casa senza il risultato che desideravate in K2 ma avete fatto un percorso bellissimo, ricco di forti emozioni e dovete esserne orgogliosi perché ha sempre prevalso la vostra amicizia e in ogni avversità siete rimasti sempre insieme".