"Attaccare la stampa è una moda", Assostampa replica all'ex sindaco di Pachino

"Un video di 10 minuti e 49 secondi pubblicato su una pagina Facebook assolutamente anonima in cui le analisi politiche dell'ex sindaco di Pachino Mirarchi, sono condite da un attacco alla stampa".

A sollevare il problema è il segretario provinciale dell'Assostampa, Prospero Dente: "Mirarchi - scrive Dente in una nota - non è nuovo a questi comizi social o a post scritti corredati da allusioni a “stampa libera del c…” o a “stampa non libera”. Faccia i nomi se ne ha certezza, quereli se è convinto di quel che dice.

Il signor Mirarchi dimentica, evidentemente, quanto la legge gli offre: inviare una smentita al giornale o al giornalista mai citati.

In questo modo sì l’ex sindaco Mirarchi aiuterebbe a smorzare i toni e a non creare delegittimazione verso la stampa che – converrà con noi – rappresenta principio assoluto di democrazia".