Pachino, perdurante chiusura della Guardia medica: Cgil "Negato il diritto alla salute"

Perdurante chiusura della Guardia medica a Pachino.

"Non ci vogliamo sostituire alla Direzione Generale dell’Asp ma siamo convinti che le soluzioni esistono a cominciare dalla razionalizzazione delle enormi risorse umane ed economiche che sono dedicate ad altro".

Così il segretario generale della Cgil della provincia di Siracusa, Roberto Alosi e il segretario della Fp Cgil, Jose Sudano ad una settimana dalla manifestazione del 26 luglio.

"A noi sta a cuore la risoluzione del problema e quindi se può servire siamo pronti e disponibili al confronto - scrivono in una nota - ma una cosa è certa non potremo tollerare che a un territorio venga negato il diritto fondamentale alla salute. la carenza di personale sanitario che la Cgil denuncia da ormai troppo tempo - aggiungono - si è acuita con il manifestarsi della pandemia da Covid-19, che oltre a mettere in crisi il fragile sistema sanitario nazionale, regionale e territoriale ha prodotto effetti travolgenti sull’assistenza territoriale locale da sempre la cenerentola della sanità. Nel nostro territorio - proseguono - questo ha avuto un impatto ancora maggiore per la grande privatizzazione della sanità che nella nostra provincia ha tolto risorse economiche alla sanità pubblica e quindi alla sanità territoriale, in quantità non riscontrabili in nessun’altra parte del territorio siciliano. Ma c’è dell’altro - concludono - una Direzione Generale dell’Asp di Siracusa che ha dimostrato di non avere una visione strategica adeguata della medicina territoriale".