Avola, ordine di carcerazione: 1 anno e 9 mesi per furto in abitazione a una 40enne

Ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, nei confronti di Gaby Santa Nabelli Gaby, avolese di 40 anni.

La donna deve scontare una pena di un anno, nove mesi e tredici giorni per il reato di furto in abitazione.

Il 9 luglio del 2020 un cittadino ha sporto denuncia di furto in abitazione: ignoti, dopo aver rovistato all'interno dell’appartamento, si impossessavano di 700 euro in contanti. Le indagini, coadiuvate dalla visione delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare l'autrice del furto.