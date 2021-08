Augusta, furto in abitazione: arrestati due giovani

Furto in abitazione: è il reato per il quale ieri sera due giovani di Augusta, Salvatore Barravecchia e Giuseppe Bandiera di 22 e 19 anni, già conosciuti alle forze di polizia, sono stati arrestati.

Alle 18.45 gli investigatori del Commissariato megarese, ricavono la segnalazione che sul tetto di un’abitazione, tra via Megara e via Principe Umberto, c'erano due individui intenti a forzare una porta/finestra. Le immagini tratte da telecamere di videosorveglianza della zona riprendono i due malviventi che, dopo aver lasciato l’appartamento, si danno alla fuga per i tetti delle abitazioni adiacenti. Gli agenti riconoscono i due autori e si recano nell'abitazione del primo e li incrociano proprio mentre escono dallo stabile. Gli indumenti indossati dal primo giovane corrispondevano esattamente a quelli immortalate dalla immagini. Nel suo zaino, inoltre, viene ritrovata parte della refurtiva, guanti ed attrezzi atti allo scasso.

Entrambi vengono sottoposti a perquisizione: il primo viene trovato in possesso di banconote di vario taglio per un totale di 440 euro, mentre il secondo ha denaro contante per 400 euro.

L'abitazione oggetto del furto è stata individuata a circa 10 metri dalla casa di uno dei due arrestati.

Per i due giovani sono stati disposti i domiciliari.