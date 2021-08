Trappole in pvc per la cattura dei polpi recuperate nel mare dell'Arenella

Trappole in pvc e barattoli in plastica, 60 in tutto, utilizzati per la cattura dei polpi recuperati dai militari della Guardia costiera di Siracusa nel mare dell'Arenella a seguito della segnalazione di un bagnante che faceva snorkeling. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Immediatamente dopo le operazioni di recupero dell’attrezzo irregolare, la motovedetta ha prestato assistenza ad un natante in vetroresina incagliato sugli scogli di Punta Arenella.

Dopo aver messo in sicurezza le persone a bordo, l'imbarcazione in avaria è stata scortata fino al porto Piccolo di Siracusa dove è stata ormeggiata in sicurezza.