Siracusa, prodotti ittici putrefatti e alimenti scaduti: denunciato un ristoratore di Ortigia

Prodotti ittici putrefatti e alimenti scaduti sono stati trovati dai Carabinieri in un ristorante di Ortigia durante una serie di controlli effettuati nei giorni scorsi dai Carabinieri in collaborazione con la Polizia Municipale e il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Asp. Il proprietario è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa.

I militari hanno eseguito specifici servizi finalizzati al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare, dell’applicazione dei regolamenti comunitari sanitari e della corretta applicazione della normativa anti-covid egli esercizi di ristorazione del centro storico cittadino.

Altri tre ristoranti sono stati sanzionati per l’installazione abusiva di cartelli e mezzi pubblicitari e l’occupazione abusiva di suolo pubblico. In due di queste attività inoltre, sono state rilevate carenze igienico - sanitarie riguardanti l’inadeguata conservazione degli alimenti, con sanzioni per 2.000 euro.