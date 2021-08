Multe per la violazione della Ztl, Cavallaro (Fdi): "Siracusa non è solo Ortigia"

"Siracusa non è solo Ortigia". a reclamare attenzione per tutto il resto della città è il presidente del Circolo Aretusa Fratelli d'Italia, Paolo Cavallaro che preannuncia la presentazione di istanza di accesso agli atti per sapere quante multe sono state elevate nelle altre parti della città e per quali violazioni.

"Il centro storico di Ortigia è chiaramente importante punto di riferimento dei turisti e dei cittadini - dichiara Cavallaro - ma la stessa intransigenza ci si aspettava nelle altre parti della città, dove posteggi in doppia fila, giovani a bordo di monopattini circolanti ad alta velocità e senza rispettare le regole, ciclisti in controsenso sulle corsie ciclabili, automobilisti e motociclisti indisciplinati che scorrazzano ad alta velocità nelle strade urbane sono all'ordine del giorno.

È giusto sanzionare chi non rispetta le regole del codice della strada, ma sarebbe più corretto farlo in tutta la città e per tutte le violazioni alle regole igieniche e del decoro urbano, per ripristinare - conclude - in modo duraturo quelle del vivere civile in una città in cui ormai vige l'anarchia".