Siracusa, raccolta dell'indifferenziata anticipata in alcune zone della città

Raccolta dell' indifferenziata, prevista per domani, anticipata di alcune ore nelle zone di Belvedere, Cassibile, Villaggio Miano, Ortigia e Santa Lucia.

A darne notizia è il servizio di Igiene urbana del Comune di Siracusa.

I rifiuti dovranno, quindi, essere esposti entro e non oltre le 22 di oggi, mercoledì 4 agosto.

Il provvedimento è determinato dalla limitata disponibilità della discarica di Lentini e consentirà lo svuotamento dei mezzi per non compromettere la raccolta nella restante parte della città.