Tokio 2020, Burgo e Beccaro in semifinale nel K2 1000

Prosegue il percorso del siracusano Samuele Burgo alle Olimpiadi di Tokio.

Dopo la vittoria della finale B nel K1 1.000, Burgo in coppia con Luca Beccaro si è qualificato per le semifinali del K2 1.000 di canoa sprint.

Dopo aver chiuso al 4° posto la batteria, gli azzurri hanno terminato in terza posizione i quarti di finale ottenendo il passaggio del turno. Domani si torna in acqua per conquistare il pass per la finale.