L'atleta siracusano Matteo Melluzzo testimonial della campagna estiva dell'Avis comunale

Matteo Melluzzo, secondo posto ai campionati assoluti di atletica leggera nei 100 metri e medaglia di bronzo agli Europei under 20 di Tallin, sarà testimonial dell’Avis Comunale di Siracusa per la donazione del sangue.

L’atleta siracusano, giovane promessa dell’atletica italiana, è stato convocato proprio in questi giorni da parte della Federazione Italiana di Atletica Leggera per i Mondiali under 20 che si svolgeranno a Nairobi in Kenia dal 17 al 22 agosto per i 100 metri come individuale e per la staffetta 4X100.

Sabato 7 agosto alle 9,30 ad accoglierlo nella sede dell’Avis Comunale di Siracusa ci saranno il presidente, Robert Fortuna, il vicepresidente vicario Michele Bianca, Dario Genovese, Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Asp 8 di Siracusa.

“Campioni nello sport, campioni nella vita. Diventa donatore di sangue!” è lo slogan di questo evento per rilanciare il valore della donazione di sangue.

“Donare il sangue mi fa sentire bene - afferma Matteo Melluzzo che è anche donatore di sangue - ed è un piccolo gesto che però può davvero fare la differenza e aiutare chi ha bisogno".