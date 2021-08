Allerta rossa per rischio incendi in provincia di Siracusa per domani 4 agosto

Torna l'allerta rossa, con il livello più alto di rischio incendi, per la giornata di domani mercoledì 4 agosto, in provincia di Siracusa.

Questo quanto dispone l'avviso emesso oggi pomeriggio dal Dipartimento regionale della Protezione civile, che prevede lo stesso livello di allarme per il rischio incendi per tutta la Sicilia.

Per quanto riguarda le ondate di calore il livello 3, il massimo, è previsto per le province di Catania e Palermo.

Per porre un argine al dilagare degli incendi che alcuni giorni fa hanno devastato l'Isola, ieri sono arrivati 130 operatori specializzati nell'antincendio boschivo e 53 mezzi mobilitati dal Dipartimento per supportare le attività di risposta all'emergenza. I team attivati provengono da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano. oggi la Protezione civile regionale ha tenuto una riunione di coordinamento con Corpo Forestale regionale, Comando Vigili del Fuoco e Rappresentanti della Colonna mobile delle Regioni.