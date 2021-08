Casting per il nuovo film della regista Jessica Woodworth: riprese a Melilli

Casting per il nuovo film della regista Jessica Woodworth, che sarà girato nella zona di Melilli tra la fine di agosto e i primi di settembre.

La Palosanto Films è alla ricerca di uomini di età compresa tra i 35 e i 65 anni di qualunque nazionalità ed etnia con fisico snello e atletico o corporatura longilinea; in particolare si cercano sportivi, atleti anche con disabilità, danzatori, performer, praticanti di arti marziali, jujitsu,e/o persone abituate ad allenamento e addestramento fisico (runners, ciclisti, nuotatori, ex militari, softair).

Il Casting si terrà a Melilli il 6 agosto nella sala Rosario Carta del municipio. E' obbligatoria la prenotazione al casting inviando una e-mail all'indirizzo castingsicilia2021@gmail.com avente come oggetto nome e cognome e casting Melilli.

Nel testo della mail indicare cognome, data di nascita e luogo di residenza, numero di telefono, particolari abilità/sport praticati.

Allegare 2 fotografie scattate nelle ultime settimane (primo piano del volto e figura intera).

Coloro che saranno selezionati, saranno retribuiti come da contratto nazionale di lavoro per i generici.