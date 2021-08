Siracusa, attività 2021 nell'Area Marina Protetta del Plemmirio

Le attività del 2021 del Consorzio dell'Area Marina Protetta del Plemmirio illustrate nel corso di una conferenza stampa introdotta dalla presidente Patrizia Maiorca; attività realizzate con la partnership di Comune, Libero Consorzio e Capitaneria di Porto.

Dalla Capitaneria, hanno evidenziato l’utilizzo di sonde multiparametriche, i nuovi sforzi messi in campo per migliorare sul fronte dell’efficientamento

energetico o nella sensibilizzazione dei più giovani attraverso progetti di educazione ambientale.

Iniziative sinergiche anche tra il Comune e l’Amp Plemmirio, sul fronte della raccolta rifiuti negli accessi al mare, come ha evidenziato l’assessore comunale alla igiene Urbana Andrea Buccheri: "Sono state istallate – ha detto Buccheri – cinque nuove isole ecologiche comunali e quindici postazioni gettacarte che vengono quotidianamente svuotate, oltre a tabelloni illustrativi".

Il nuovo coordinatore consortile e direttore F.F. dell’Amo Plemmirio Sabrina Zappalà, ha illustrato le attività realizzate dal Cpnsorzio negli ultimi mesi: da “Blu Plemmirio”, percorsi di turismo sostenibile per la corretta fruizione del mare, al programma di interventi per l’efficientamento energetico, alla mobilità sostenibile, alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, che per esempio comporterà l'adozione, al Consorzio, di sole vetture elettriche.

Altra novità, i corsi antinquinamento. Dodici Aree Marine, insieme all’Ispra sono impegnate in un progetto che, a grandi linee, prevede la possibilità di porre le basi per una strategia di primo intervento in mare in base alle emergenze naturalistiche per l’inquinamento accidentale da idrocarburi.

Rinnovata poi, con un protocollo di intesa, la collaborazione con Sea Shepherd Onlus per l'attuazione di attività di prevenzione, tutela e sensibilizzazione ambientale dell'area Marina Protetta Plemmirio.

Particolare attenzione in Amp come sempre sin dalla sua istituzione, per la fruizione del mare protetto alle persone con disabilità in collaborazione con l'associazione Valorabile, che ha portato alla realizzazione quest’anno di otto sbocchi attrezzati: sbocco 2 che comprende la passerella e pedana per disabili e il montaggio di uno scivolo autorizzato e idoneo all’utilizzo e poi ancora passerelle e pedane negli sbocchi 11 , 12, 21, 22, 25 e 26 con una passerella in legno collegata allo scivolo in cemento esistente e infine lo sbocco 35 sul lato dell’ hotel Minareto.

Sul fronte delle attività di monitoraggio il responsabile scientifico dell'Amp, Gianfranco Mazza ha parlato dei nuovi idrofoni che verranno utilizzati per studiare il passaggio dei cetacei in area marina e infine la messa in opera dei datalogger per studiare i cambiamenti climatici. Si tratta di otto termometri posizionati a settembre dell’anno scorso a una profondità dai 5 ai 40 metri nei fondali dell’Area marina protetta Plemmirio.

La biologa Linda Pasolli infine ha illustrato gli studi realizzati nei fondali del Plemmirio attraverso la tecnica del visual census .