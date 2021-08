Siracusa, 100 multe a sera per violazione della Ztl in Ortigia: "Resistenza alle nuove norme"

Sono almeno 100 le multe emesse ogni sera dalla Polizia municipali per violazioni legate alla nuova ordinanza sulla Ztl in Ortigia.

Questo il report reso noto dall'assessore alla Mobilità Maura Fontana: “Questi dati - dichiara - sono un chiaro sintomo della resistenza di molti automobilisti al rispetto delle nuove disposizioni. A maggior ragione adesso che l’amministrazione comunale ha predisposto servizi di bus navetta e nuovi parcheggi. L’invasione di auto in Ortigia o la sosta selvaggia - aggiunge - non è più tollerabile. Il mio invito agli automobilisti è quindi quello di adeguarsi alle nuove prescrizioni, atteso che il periodo di tolleranza, deciso per permettere l’avvio del servizio, è stato superato”.

Maura Fontana poi tiene a precisare che "l’amministrazione non ha alcuna pretesta sanzionatoria nei confronti della cittadinanza, anzi - aggiunge - si ambisce a quel 'Multe zero' che si potrebbe facilmente raggiungere solo che si rispettassero le norme; e soprattutto si usassero i servizi messi a disposizione per raggiungere Ortigia. Le multe - conclude -- hanno anche lo scopo di differenziare il modo di approccio della pubblica amministrazione tra coloro che non rispettano le regole e coloro che invece ne mantengono il rispetto”.