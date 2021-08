Siracusa, avviso per la concessione in uso dell'immobile Porta Marina

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Siracusa l’avviso pubblico per la concessione in uso dell’immobile di Porta Marina in via Ruggero Settimo.

Con una superficie di 23 mq ed un’area esterna di circa 150mq dalla quale si può accedere al muraglione della Porta Marina, l’immobile è idoneo ad essere destinato ad uso commerciale. E la sua destinazione d’uso sarà proprio la vendita al dettaglio di prodotti artigianali tipici locali finiti, nelle loro diverse tipologie, artistiche ed enogastronomiche con divieto di produzione o di consumazione sul posto.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa all’ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le 12 del 14 Settembre. L'asta si terrà il giorno dopo, ad unico incanto, con il metodo dell'offerta segreta in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d'asta. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In presenza di due o più offerte di identico valore si procederà mediante sorteggio.

Il canone annuo a base d’asta è di 9.600 euro, corrispondente ad un canone mensile di 800 euro che sarà aggiornato annualmente su base Istat. La durata del contratto è di sei anni, eventualmente rinnovabili alla scadenza per uguale periodo.