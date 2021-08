Rosolini-Ispica, taglio del nastro: Falcone: "Impegno mantenuto"

Taglio del nastro e inaugurazione questa mattina per il tratto Rosolini-Ispica dell'autostrada Siracusa-Gela, ribattezzata dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone "autostrada del Sud-Est".

Dopo tanti ritardi e rinvii, il giorno dell'apertura è arrivato e per celebrarlo è stata messa in campo una cerimonia di grande impatto anche se, alla fin fine, si tratta di due lotti per meno di 10 chilometri complessivi, ma che - come ha più volte tenuto ad evidenziare l'assessore Falcone "erano un cantiere praticamente morto, che rappresentava l'emblema delle grandi e vergognose incompiute siciliane. Un'opera che dopo 2 anni di difficile ma grande lavoro, portiamo a compimento".

Taglio del nastro affidato al presidente della Regione, Nello Musumeci davanti ad una folta platea di sindaci del Siracusano e del Ragusano.

Adesso si passa al lotto 8 Ispica-Modica, che è già in costruzione.

Nota critica del segretario provinciale della Fillea Cgil, Salvo Carnevale: "Ecco la solita passerella per l’apertura di un ulteriore breve tratto di una autostrada che doveva arrivare a Gela già negli anni 70. È più forte di loro, invece di dire “Scusate per il ritardo, perdonateci a nome della politica siciliana”, festeggiano, banchettano e passeggiano per una attesa infinita su qualche chilometro di autostrada in più".

Dopo aver citato una serie di opere che sono ancora al palo, Carnevale conclude: "Senza il mix di interventi normativi straordinari per ristrutturazioni ed efficientamenti, saremmo ancora al palo nel settore delle costruzioni anche perché il Pnrr sembra essersi dimenticato completamente di questa terra... ma loro banchettano".