Abbandono dei rifiuti, la proposta di Ficara (M5S): "Sospensione della patente e il sequestro del mezzo"

Abbandono dei rifiuti in strada: il vicepresidente della Commissione Trasporti, Paolo Ficara (M5s) al lavoro su alcune modifiche al Codice della strada.

"E' necessario - spiega Ficara - lo strumento repressivo, come la sospensione della patente e il sequestro del mezzo oltre che un capillare controllo del territorio per assicurare decoro e sicurezza”.

“Purtroppo - aggiunge - assistiamo all'intensificarsi degli abbandoni, specie nella stagione estiva. La provincia di Siracusa è pienamente investita dal problema. Le strade provinciali soprattutto sono invase dalla spazzatura, pessimo biglietto da visita per un territorio che si professa a vocazione turistica".

"Di mezzo c'è anche la sicurezza stradale ed il rischio di incendi. Ecco perchè ho depositato una proposta di legge che prevede una serie di modifiche sull'aspetto sanzionatorio. Gli strumenti attuali non appaiono adeguati a contrastare questi sporcaccioni e l’ex Provincia Regionale di Siracusa - prosegue -purtroppo non ha le risorse per rimuovere le tante discariche abusive che sorgono ai margini delle strade. Serve allora uno sforzo collettivo che veda i Comuni insieme al Libero Consorzio, con coinvolgimento della Prefettura di Siracusa come cabina di regia. La distribuzione delle spese per assicurare la pulizia puntuale eviterà che il turista fugga via dalla provincia di Siracusa".

Le modifiche saranno sottoposte al vaglio della Commissione Trasporti prima e del Parlamento dopo.