Centri estivi gratuiti a Priolo, attività per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni

Centri estivi gratuiti a Priolo per i bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. L’attività ha preso il via nei giorni scorsi con i progetti presentati dalle 3 associazioni ammesse: Asd Il Sorriso, Asd l’Angelo Custode, associazione Zuimama.

A darne notizia il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche Giovanili, Diego Giarratana.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Fondo per le Politiche della Famiglia e prevede uno stanziamento per il Comune di 30.857,37 euro.

Il contributo verrà elargito direttamente alle associazioni: 35 euro settimanali per ogni bambino, 70 euro per bimbi che abbiano una disabilità certificata. Priorità avranno le famiglie inserite tra le fasce disagiate. Le associazioni dovranno presentare rendicontazione settimanale delle presenze.

Il contributo sarà elargito fino ad esaurimento del fondo già predisposto.