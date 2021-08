Tokio 2020, Burgo sfiora l'impresa: per lui vittoria nella finale B e ottima prestazione

Samuele Burgo vince la finale B di canoa Velocità in 3’26”196 e si aggiudica il nono posto complessivo.

Una bella gara per l'atleta azzurro, che ha un finale da grande campione.

In semifinale il canoista siracusano aveva sfiorato l'impresa: per lui la quinta piazza in 3’25”673, e gli ultimi 250m da primo della classe.

Grande la soddisfazione per le prestazioni di Burgo sostenuto in primis da tutta la città di Siracusa, orgogliosa di essere rappresentata alla Olimpiadi da un atleta così valoroso.