Palazzolo Acreide, illegittima la delibera che faceva decadere Giulia Licitra da consigliere comunale

Illegittima la delibera con cui è stata dichiarata a Palazzolo la decadenza statuita dal Tribunale di Siracusa la illegittimità della delibera con cui è stata dichiarata la decadenza di Giulia Licitra dalla carica di consigliere comunale.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione - dichiara Alessandra Furnari, coordinatrice provinciale Italia Viva - per il provvedimento reso dal Tribunale di Siracusa che, accogliendo le richieste dell’avv. Giulia Licitra, ha confermato ciò che abbiamo sempre sostenuto: la delibera con cui, nel novembre 2020, è stata dichiarata la decadenza della consigliera comunale è illegittima, perché Giulia Licitra non versa nella situazione di incompatibilità che le è stata addebitata. Abbiamo combattuto al fianco di Giulia Licitra perché abbiamo sempre ritenuto che le ragioni del provvedimento con cui è stata esclusa dal consiglio comunale, fossero squisitamente politiche e non certo giuridiche. Ora, finalmente - conclude la coordinatrice - potrà tornare a dare voce ai cittadini, che l’hanno scelta e sempre sostenuta, anche all’interno dell’aula consiliare".

Interviene anche il deputato regionale Giovanni Cafeo che a suo tempo aveva perorato la causa della consigliera: "“Ripristinata la giustizia, il nostro appello per evitare la decadenza era sostenuto da ragioni di diritto oltre che di buon senso”