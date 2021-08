Solarino, “Breakfast Summer Camp”: 175 colazioni a ragazzi in stato di necessità

Parte a Solarino il progetto “Breakfast Summer Camp”, realizzato da Kellogg e Croce Rossa Italiana per l’estate 2021.

Obiettivo dell'iniziativa: sensibilizzare le fasce più giovani della popolazione a uno stile di vita sano tramite una corretta alimentazione, un’adeguata attività fisica e la lotta agli sprechi alimentari.

A Solarino, fino al 7 agosto, i “Breakfast Summer Camp” coinvolgeranno circa 25 ragazzi, di età compresa fra i 14 e i 17 anni, appartenenti a famiglie in stato di necessità. Ai partecipanti saranno offerti tutti i pasti della giornata, compresa la colazione, per un totale di oltre 175 colazioni donate.

Nel Summer Camp di tipo residenziale in programma a Solarino i partecipanti saranno intrattenuti con vari momenti di educazione alimentare, attività formative, ludico-ricreative, laboratori ed attività sportive condotte da volontari della Croce rossa.