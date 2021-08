Siracusa, dosi di marijuana rinvenute in via Santi Amato

Controlli antidroga in via Santi amato a Siracusa: agenti delle Volanti, durante il servizio di pattugliamento, hanno rinvenuto 12 dosi di marijuana pronti per essere vendute.

Nello stesso contesto operativo gli uomini delle Volanti hanno sorpreso un giovane 26 anni che, nonostante fosse sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato trovato in compagnia di un altro soggetto, anch’egli già noto alle forze dell'ordine.