Siracusa, sorpreso con 600 metri di filo elettrico di rame: denunciato per ricettazione

Sorpreso con 600 metri di filo elettrico di rame, 45enne siracusano, già noto alle forze dell'ordine, viene denunciato per ricettazione.

L'uomo è stato sorpreso in via Jugoslavia: il filo era ancora provvisto di guaina e l'uomo aveva anche una bilancia utilizzata per pesare il metallo una volta privato del rivestimento.

Sono in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire la provenienza dell’ingente quantitativo di cavi elettrici.