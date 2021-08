Lentini, 77enne in possesso di un coltello a serramanico: denunciato

Denunciato per porto illegale di coltello a serramanico un 77enne di Lentini.

L'uomo è stato sorpreso dalla Polizia in un parcheggio condominiale di via Ciuciulla dopo che al commissariato era giunta la segnalazione di un uomo che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta. Perquisito, è stato trovato in possesso del coltello.

Nei giorni precedenti erano arrivate altre segnalazioni simili fino alla denuncia di un condomino sul ripetuto danneggiamento degli pneumatici della propria auto, trovati squarciati da un oggetto tagliente.