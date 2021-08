Il Ceo di Huawei Italy incontra il sindaco Bonfanti: sul tavolo il progetto di Noto smart city culturale

I vertici del colosso cinese Huawei giovedì sera a Noto hanno incontrato il sindaco Corrado Bonfanti: con il Ceo di Huawei Italy Ebg Tim Cao, a Palazzo Ducezio, c’erano anche altri rappresentanti di Huawei Ebg Italy: Timoty Wu, Service Director; Daniel Li, Solution Responsible e Vincenzo Strangis Senior Director Digital Transformation and Smart City, accompagnati da Massimo Scatà, netino, responsabile dell’area Affari Generali dell’Autorità di Sistema Portuale di Mare della Sicilia Orientale. Altri incontri sono in programma all'Autorità portuale megarese.

Il progetto è ancora in embrione, quello di giovedì è stato un primo contatto: “Pensare solo alla nostra città - ha commentato il sindaco Bonfanti - non ponendosi limiti di mandato e quindi con la consapevolezza che sarà un’altra amministrazione a gestire la relazione operativa, penso sia il modo migliore per dimostrare quell’amore infinito di cui vado orgoglioso”.