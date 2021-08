Olimpiadi, il siracusano Burgo combatte, rimonta e vola in semifinale

Buone notizie arrivano dalle Olimpiadi di Tokio: il siracusano Samuele Burgo è in semifinale nella canoa sprint K1 1.000 metri.

L'azzurro ha chiuso al 2° posto la sua batteria dei quarti. Burgo è stato protagonista di una grande rimonta: si piazza alle spalle del belga Artuur Peters, vittorioso in 3:45.712, con l’azzurro che si prende di forza la piazza d’onore con un ritardo di 0.281, eliminando Roman Anoshkin, terzo a 0.864.e il suo secondo posto vale il pass per la semifinale.

Domani l'atleta siracusano tornerà in acqua alle 3 per l'accesso alla finalissima.