Centro tamponi al Cerica di Priolo da lunedì 2 agosto

Un centro tamponi da lunedì 2 agosto, all’interno della struttura vaccinale del Cerica di Priolo.

I locali sono stati resi più confortevoli per i cittadini, che usufruiranno anche di stanze climatizzate. Il servizio tamponi, a carattere sperimentale, sarà offerto gratuitamente a coloro che vorranno vaccinarsi contro il Covid, su base volontaria e con il rilascio di specifica attestazione dell'Asp.

“L’obiettivo - sottolinea il sindaco Pippo Gianni - è di tutelare la salute e rassicurare i cittadini; si avrà così la certezza di essere negativi al Covid prima di effettuare l’inoculazione. Con questo servizio puntiamo ad incrementare il numero delle somministrazioni, per contrastare la nuova ondata della pandemia, tenendo in particolare sotto controllo le varianti, ormai diffuse anche nel nostro territorio”.

Il Centro vaccinale di Priolo offrirà questo servizio tutti i giorni, dalle 8.30 alle 13.30, domeniche escluse.