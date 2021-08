Canicattini Bagni, approvato il Piano finanziario e tariffe Tari per il 2021

Seduta straordinaria urgente ieri mattina del Consiglio comunale di Canicattini Bagni, che ha approvato il Piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti anno 2020, il Piano Finanziario dei costi del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinando, la Tari per il 2021, e approvato la salvaguardia degli equilibri al Bilancio di previsione 2021-2023.

Hanno votato a favore sette su otto Consiglieri di maggioranza di “Sviluppo e Futuro” presenti in aula,

Non hanno preso parte ai lavori consiliari i quattro Consiglieri di minoranza di “Insieme per Cambiare”.

In particolare l'attenzione si è focalizzata sulle nuove tariffe Tari che cambieranno rispetto al passato: per le utenze domestiche non si terrà più solo conto dei metri quadrati ma anche delle unità che abitano l’immobile, mentre per quanto riguarda le attività produttive oltre ai metri quadrati si deve tener conto della singola tipologia di attività svolta con l’applicazione di alcuni parametri e indici che ne determineranno la tariffa.

Dal sindaco Miceli è giunta rassicurazione sull'apertura di alcuni tavoli di confronto con il governo nazionale e regionale, per non gravare troppo sulle attività produttive di alcuni costi, come quello della Tari, in un periodo di grande difficoltà e crisi dovuti all’emergenza Covid.