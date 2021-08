Emergenza incendi, a Buccheri il sindaco Caiazzo alla ricerca di volontari per ronde diurne e notturne

L'emergenza incendi di questi giorni sta causando danni incalcolabili all'ambiente e all'economia dei territori maggiormente colpiti.

Tra questi c'è Buccheri e il suo sindaco, Alessandro Caiazzo è tra coloro che maggiormente si sono esposti per denunciare la natura dolosa dei roghi. Ma dopo l'amarezza per la devastazione subita, Caiazzo esprime l'intendimento di prendere in mano la situazione per diventare tutori legittimi del territorio.

"Noi non vogliamo abbandonare le nostre campagne - scrive - e non permetteremo a nessuno di invadere con mezzi criminali e mafiosi il nostro territorio, perché a Buccheri siamo brave persone, ma nell’assenza di forme di tutela incisive e nel silenzio del legislatore, occorre mettere in campo ogni azione utile a prevenire altri disastri".

Questa la premessa per l'appello rivolto a tutti i cittadini ad unirsi per dar vita ad un comitato di volontariato che possa presidiare il territorio e che segnali alle forze dell’ordine ogni eventuale criticità.

"Vorrei costituire, su base esclusivamente volontaria - spiega Caiazzo - delle vere e proprie ronde diurne e notturne che possano controllare e sorvegliare il territorio sotto il coordinamento della Polizia Locale e del Corpo Forestale".

Il primo cittadino di Buccheri fornisce anche un numero di telefono (3342720206) al quale inviare un messaggio di adesione così da poter organizzare al più presto una prima riunione di coordinamento.