Siracusa, il fuoco nel Parco archeologico della Neapolis: viale Paolo Orsi chiuso in entrata

Allarme incendio oggi pomeriggio a Siracusa con il fuoco arrivato fin dentro il parco archeologico della Neapolis.

L'origine è da ricercare, secondo quanto è dato sapere al momento, da un altro incendio divampato nel vivaio di fronte. Dei lapilli, spinti dal vento sono arrivati dentro il parco e la vegetazione ha preso fuoco. Immediato l'intervento del custode, che ha subito allertato i vigili del fuoco, che giunti sul posto hanno arginato le fiamme.

Sul posto anche i vigili urbani che hanno chiuso al traffico veicolare viale Paolo Orsi in entrata per consentire le operazioni di spegnimento in tutta sicurezza. Per vedere il VIDEO clicca QUI